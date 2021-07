Coinvolto in un incidente, rifiuta il test alcolico: nei guai giovane lecchese in trasferta

Guai seri per un giovane lecchese, in trasferta, forse per motivi di vacanza, a Fasano, nel Brindisino. I carabinieri della stazione di Pezze di Greco hanno denunciato in stato di libertà uan 25enne di Garbagnate Monastero, comune della provincia di Lecco, perchè si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti della guida in stato di ebbrezza.

In particolare, il giovane, in seguito a un lieve sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto nel pomeriggio di sabato 17 luglio, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico mediante analisi del sangue presso l’ospedale civile di Ostuni, ove si era recato per farsi medicare lievi contusioni, come riportato dai colleghi di BrindisiReport.it.