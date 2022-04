Incidente tra 3 auto lungo la provinciale, soccorsi in azione

Schianto tra più auto e disagi al traffico lungo la Strada provinciale 72 a Garlate. L'incidente è avvenuto alle ore 14.45 di oggi, venerdì 15 aprile, lungo via Statale, all'altezza del numero civico 1122. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero state tre le vetture coinvolte nel sinistro. Fortunatamente le condizioni delle persone che si trovavano a bordo non sarebbero gravi.

L'allarme è scattato in codice giallo e due persone, tra cui un 21enne, sono state trasportate in ospedale in codice verde per accertamenti. Sul posto, insieme all'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, si sono portati anche gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con un'autopompa. Lungo la tratta di Sp72 interessata dall'incidente è stato provvisoriamente adottato il senso unico alternato dopo una momentanea chiusura per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.