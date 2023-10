Sbandano e sbattono contro un albero: soccorsi in viale Valsugana

Incidente nel primo pomeriggio di martedì 24 ottobre. Qualche minuto prima delle 13 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per uno schianto avvenuto lungo viale Valsugana, nella zona di Sant'Ambrogio in direzione Belledo: un'autovettura è andata a sbattere contro uno dei platani posizionati a marigne della carreggiata, danneggiando seriamente la parte frontale.

A bordo della quattro ruote vi erano una donna di 31 anni e un uomo di 32 anni, raggiunti dal personale sanitario della Croce San Nicolò di Lecco sotto la pioggia battente: il trasferimento in ospedale per i controlli è avvenuto in codice verde. In loco anche gli agenti della Polizia locale.