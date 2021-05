Tragico incidente fra auto e moto: muore ragazza di Casatenovo

Non ce l'ha fatta la giovane motociclista coinvolta nello schianto tra auto e moto nell'incidente avvenuto sabato 8 maggio ad Arcore. La ragazza - F.F., 31 anni, residente a Casatenovo - è morta nella notte fra sabato e domenica a seguito delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

Non è fortunatamente in pericolo di vita l'altro motociclista, 37 anni, anche lui residente a Casatenovo e trasportato in codice rosso in ospedale. Come riportano i colleghi di Monza Today, il conducente dell'autovettura, un ragazzo di 29 di Lissone, illeso, è in stato di libertà per omicidio stradale.

Lo schianto sabato sera

L'incidente è accaduto sabato 8 maggio poco dopo le 21. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti, lo schianto sarebbe avvenuto quando l'auto, svoltando, si è scontrata con la moto che proveniva dalla direzione opposta. Immediato l'arrivo dei soccorsi: i due giovani centauri sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Vimercate e all'ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo la giovane è spirata durante la notte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari della stazione di Arcore.