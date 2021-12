Incidente tra due auto, soccorsi in azione a Barzanò

Schianto tra due auto lungo via Provinciale a Barzanò. L'incidente è avvenuto alle 17 di oggi, giovedì 16 dicembre, e subito è scattato l'allarme in codice rosso. Sul posto sono presto intervenute due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco con un'autopompa serbatoio da Lecco e un altro mezzo da Merate. Uno dei due autisti è stato estricato dall’autovettura in collaborazione con il personale sanitario.

Nell'incidente sono rimaste ferite in particolare un uomo di 41 e 58 anni, dopo lo spavento iniziale le loro condizioni sono fortunatamente apparse meno gravi: entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice verde e giallo. Al momento in cui scriviamo (ore 18) le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per la messa in sicurezza dell'area, la strada è al momento completamente chiusa al traffico.