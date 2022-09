Schianto tra auto: soccorsi in azione a Missaglia

Non solo il ribaltamento lungo la Statale 36 a lago (clicca qui per leggere quanto accaduto). Nella prima mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire anche a Missaglia, in via Papa Giovanni XXIII, per un altro incidente che ha visto questa coinvolte due auto. Nello scontro tra i due veicoli sono rimasti feriti due uomini di 41 e 43 anni.

L'allarme è scattato alle 7.45. L'intervento del 118 è scattato in codice giallo. Insieme agli equipaggi della Croce Bianca di Besana e della Croce Bianca di Merate, sono stati allertati anche i Vgili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri di Merate. Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 9) le operazioni sono ancora in corso con il trasferimento dei due pazienti in ospedale.