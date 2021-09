Schianto tra auto e moto, giovane soccorso d'urgenza con l'elicottero

Intervento del 118 sabato pomeriggio ai Resinelli, nel territorio di Abbadia. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un 21enne trasferito in ospedale in codice rosso

Via per Campelli

Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dello schianto tra un'auto e una moto ai Resinelli, nel territorio comunale di Abbadia Lariana. L'incidente è avvenuto alle 14.30 di oggi, sabato 4 settembre, in via per Campelli. Dopo un iniziale allarme in codice giallo, l'intervento dei soccorsi è dovuto proseguire in rosso.

Sul posto si è portato anche l'elicottero di Areu decollato da Como, oltre all'equipaggio della Croce Rossa di Balisio con l'Ambulanza. Allertati inoltre i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Lecco. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 21enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso.