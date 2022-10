Grave incidente tra auto e moto, 56enne soccorso in codice rosso

Violento schianto tra un'auto e una moto questa mattina a Valgreghentino. Ad avere la peggio l'uomo di 56anni che viaggiava in sella al proprio scooter. L'incidente è avvenuto alle 7.45 lungo via Cristoforo Colombo, la strada interna che conduce verso Airuno e Aizurro. L'allarme ai soccorsi è scattato fin da subito (e proseguito) in codice rosso.

La Centrale del 118 ha prontamente inviato sul posto l'elicottero di Areu decollato da Como, oltre all'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Le condizioni del 56enne sono subito apparse gravi e dopo le prime cure portate sul posto è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.