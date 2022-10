Incidente tra auto e moto lungo via Valsassina, tre persone coinvolte

Paura e pronto intervento dei soccorsi per un incidente avvenuto questa mattina tra un'auto e una moto lungo via della Valsassina, la vecchia Lecco-Ballabio. Dopo l'allarme, scattato alle ore 10.40, la Centrale del 118 ha inviato sul posto due ambulanze per soccorrere le persone ferite. Stando alle prime informazioni a disposizione, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un uomo di 56 anni, una donna di 73 e un bambino di 11. Le operazioni di soccorso sono iniziate in codice rosso e proseguite in giallo. Allertati anche gli agenti della Polizia municipale di Lecco.

Tamponamento tra due auto e code al confine tre le province di Lecco e Monza

Sempre nella mattinata di oggi, domenica 16 ottobre, è avvenuto un altro incidente lungo la Strada Statale 36 all'altezza del comune di Briosco, al confine tra la provincia di Monza Brianza e quella di Lecco. Due auto sono state coinvolte in tamponamento: per fortuna non ci sarebbe feriti e non è stato necessario l'intervento dei soccorsi. Alcuni lettori ci hanno comunque segnalato lunghe code intorno alle 11 lungo l'arteria che collega il territorio lecchese con Monza e Milano.