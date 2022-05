Incidente nel tunnel del Barro, soccorsi in azione

Incidente nel tunnel del Barro con traffico in tilt nella mattinata di oggi, martedì 10 maggio. Lo schianto ha coinvolto due automobili ed è avvenuto alle ore 9.45 lungo la carreggiata nord in direzione Sondrio della Statale 36, nel territorio comunale tra Galbiate e Pescate.

Sul posto si sono presto portati i soccorsi di Areu in codice giallo per soccorrere le due persone rimaste coinvolte e ferite nel sinistro. Si tratta di una donna di 49 e un uomo di 63 anni: dopo le prime cure portate sul posto, i due pazienti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Allertata anche la Polizia Stradale di Lecco.