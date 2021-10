Incidente in via Galilei, soccorsi i due giovani coinvolti

Schianto tra due auto poco prima delle 18 in via Galileo Galilei a Lecco. I soccorsi del 118 (con due ambulanze della Cri di Lecco e dei Volontari di Calolzio) sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre, insieme ai Vigili del Fuoco all'altezza del civico 11. Nell'incidente sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, un giovane di 20 anni e una ragazza di 24. L'intervento (nelle foto) è stato portato avanti in codice giallo.

Nei minuti successivi i soccorsi del 118 sono poi dovuti intervenire per altri due incidenti stradali avvenuti sempre a Lecco: alle 17.45 in Corso Martiri della Liberazione (coinvolto un uomo di 42 anni trasporato in ospedale in codice verde dopo un forte spavento iniziale) e nella rampa di ingresso del Bione verso il terzo Ponte (coinvolte tre persone in giallo). In entrambi i casi i feriti non sarebbero gravi.