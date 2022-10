Incidente con 4 persone coinvolte, intervento d'urgenza dei soccorsi

Un altro incidente lungo le strade della Brianza lecchese. Quattro persone sono rimaste coinvolte nel violento schianto frontale tra due auto avvenuto poco prima delle ore 12 di oggi, domenica 9 ottobre, nel territorio comunale di Barzanò. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Le due vetture stavano viaggiando lungo la Sp51 quando, a poca distanza dalla svolta per Viganò, è avvenuto l'impatto.

Sulle due macchine viaggiavano due donne di 50 e 62 anni e due uomini di 63 e 81. L'allarme al 118 è scattato in codice rosso: tutte le quattro persone coinvolte sono poi state trasportate in ambulanza all'ospedale Mandic di Merate, tre in codice giallo e una in verde. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco.

Proprio i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre da Lecco e da Merate: una volta sul posto, tramite l'utilizzo di cesoie e divaricatori, i pompieri hanno tagliato le portiere di una delle due automobili per estrarre un ferito e affidarlo in sicurezza al personale medico sanitario. L'uomo di 63 anni ha riportato un trauma cranico commotivo, la donna di 62 anni una contusione addominale, l'anziano di 81 anni e la 50enne sono invece stati trasferiti in ospedale con traumi minori.