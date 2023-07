Schianto frontale a Cassago Brianza: un ferito

Serio incidente lungo via Volta a Cassago Brianza. Poco prima di mezzogiorno due autovetture si sono scontrate frontalmente e il 71enne alla guida di uno dei due veicoli è stato ricoverato in ospedale a causa delle ferite rimediate. Stando alle informazioni raccolte, il suo veicolo avrebbe invaso la corsia opposta, finendo la propria corsa addosso alla vettura in viaggio sull'altra corsia di marcia: l'impatto, violento, ha generato l'immediata uscita dei soccorritori in codice rosso.

Una volta arrivato sul posto, il personale sanitario di Sos Lurago d'Erba ha valutato come le condizioni dell'uomo non fossero così serie come sembrava inizialmente: sullo stesso sono state eseguite le operazioni di primo soccorso, prima del trasferimento in ospedale; arrivato presso il nosocomio è stato ricoverato in codice giallo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri: saranno loro a dover ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro stradale.