Incidente tra auto e moto: morto il 45enne gravemente ferito a Garbagnate

Troppo gravi le ferite riportate: purtroppo non ce l'ha fatta il motociclista rimasto ferito ieri pomeriggio nell'incidente avvenuto lungo via Europa a Garbagnate Monastero. Davide Casiraghi, questo il suo nome, è morto poco dopo in ospedale dove era stato trasportato in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. L'uomo, 45 anni, abitava a Missaglia.

In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo ai suoi famigliari, a partire dalla moglie e dalla figlia con le quali il 45enne viveva nella frazione di Maresso. E proprio con la moglie, Davide Casiraghi gestiva un servizio di privata assistenza domiciliare per anziani, la cui filiale ha sede a Merate. Il territorio della Brianza lecchese piange così un'altra vittima della strada.

La cronaca dell'incidente del 20 settembre a Garbagnate

Violento schianto tra auto e moto nel pomeriggio a Garbagnate Monastero. Due le persone coinvolte: un uomo di 45 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso per le gravissime ferite riportate nell'impatto. L'incidente è avvenuto alle 13.30 di martedì 20 settembre lungo via Europa, all'altezza del civico 1. Ancora poche le informazioni a disposizione in merito all'esatta dinamica dei fatti e alle condizioni dell'uomo di 45 anni che viaggiava in sella alla sua due ruote e della donna di 60 anni che si trovava alla guida della macchina. Ad avere la peggio il motociclista.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono presto portati l'elisoccorso di Areu decollato da Milano e due ambulanze inviate dalla Centrale del 118. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e la Polizia stradale. Il motociclista è stato trasferito sempre in codice rosso all'ospedale di Erba con diversi traumi e in condizioni molto gravi. La 60enne, sotto choc per l'accaduto, non avrebbe riportato evidenti traumi e ha rifiutato il trasporto in Pronto soccorso.