Incidente nella notte in centro Olginate: due persone soccorse dopo la caduta in moto

Soccorsi del 118 in azione nella notte tra sabato e domenica a Olginate per prestare aiuto a un uomo e una donna di 49 e 50 anni caduti con la moto. Lo schianto è avvenuto poco prima dell'una del 22 maggio in via Sant'Agnese, in centro paese, a poca distanza da via San Rocco e dalla chiesa parrocchiale.

Per cause ancora in via di accertamento la moto ha sbandato ed è uscita di strada. Violento l'impatto a terra. Sul posto sono presto arrivate le ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e della Croce Rossa di Olgiate Molgora. Allertati anche i Carabinieri. Dopo lo spavento iniziale, complici anche alcune macchie di sangue ben visibili a terra, le condizioni dei due feriti sono apparse meno gravi e le operazioni di soccorso sono state portate avanti in codice giallo.

Il 49enne e la 50enne sono stati trasportati all'ospedale di Lecco. Hanno riportato la frattura di una gamba oltre ad altre ferite ed escoriazioni.