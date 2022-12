Un altro incidente nella Brianza lecchese: soccorsi in azione d'urgenza

Un altro incidente da codice rosso nel Lecchese. Dopo il maxi-tamponamento nella galleria del Barro, sempre nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 dicembre, i soccorsi sono dovuti intervenire d'urgenza per uno schianto tra due auto avvenuto lungo la SS342 nel territorio comunale di Olgiate Molgora, a poca distanza dal confine con Calco.

Stando alle prime informazioni a disposizione, sarebbero tre le persone coinvolte nel sinistro e rimaste ferite. Si tratterebbe di una bambina di 12 anni, di un uomo di 56 e di una donna di 52 anni. Alle ore 15.45 le operazioni di soccorso sono ancora in atto. Sul posto ben tre ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Lecco e ai carabinieri della Compagnia di Merate. Il codice dell'intervento è passato da "rosso" a giallo: la speranza è dunque che le condizioni dei feriti (non ancora note) non siano particolarmente gravi. Seguiranno aggiornamenti.