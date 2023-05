Schianto sulla provinciale di Oggiono: grave un uomo

Serio incidente avvenuto lungo la strada provinciale 49 che lega Oggiono ad Annone Brianza. Intorno alle 18.15 di martedì 9 maggio un'automobile e uno scooter si sono scontrate a poca distanza dalla rotonda che regola incrocio tra via per Annone e via Sant'Antonio: decisamente serie le condizioni del 69enne che viaggiava in sella alla due ruote.

La chiamata al numero unico per le emergenze ha avviato la macchina dei soccorsi: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i volontari di Vimercate, la Croce Verde di Bosisio, un'autoinfermieristica e anche l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), che ha preso in carico il quasi 70enne e l'ha trasferito in codice rosso presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Le indagini e i rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Oggiono.