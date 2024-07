Scontro sulla pista ciclopedonale, anziano cade con la bici e viene soccorso in "rosso"

Trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere caduto con la bici lungo la pista ciclopedonale delle Caviate. Sarebbero gravi le condizioni di un anziano che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio, è caduto a terra sul lungolario Piave a Lecco, poco dopo aver imboccato la tratta che dalle Caviate porta a Pradello. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Sembra che l'uomo, 86 anni, si sia scontrato con una donna che stava passeggiando sempre lungo la pista a lago. Entrambi sarebbero caduti violentemente a terra.

I soccorsi inviati dalla centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono scattati in codice giallo con l'arrivo di due ambulanze sul posto. Le condizioni dell'uomo sono poi apparse più gravi del previsto. Il paziente è stato infatti trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. La donna, 72 anni, sotto choc per l'accaduto, è stata a sua volta trasferita in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Lecco, ai cui agenti toccherà ora il compito di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.