Incidente tra furgoni in Brianza: due feriti gravi in ospedale

Grave incidente lungo la Provinciale 13 ad Agrate Brianza nella notte fra sabato e domenica.

Come riportano i colleghi di MonzaToday, due furgoni si sono scontrati mentre percorrevano lo svincolo del Colleoni. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, fra cui un 58enne.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 11 febbraio. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e le auto mediche in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le condizioni delle due persone rimaste coinvolte nello schianto sono apparse subito molto serie. Il ferito più grave è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, mentre l'altro è stato portato al San Raffaele in codice giallo. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto: spetterà ai carabinieri intervenuti sul posto ricostruirla.