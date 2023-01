Malore alla guida, 68enne soccorso in codice rosso a Santa

Soccorritori al lavoro in Brianza nel primo pomeriggio di sabato 14 gennaio. Poco prima delle 14.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto l'allarme per il malore che ha colpito un 68enne mentre si trovava in auto in piazza del mercato a Santa Maria Hoè: la centrale ha fatto alzare in volo l'elicottero generalmente di stanza a Villa Guardia (Como), già arrivato in zona per una caduta avvenuta ai Piani di Bobbio, e l'ha iniviato sul posto insieme ai volontari della Croce Rossa di Casatenovo e a un'autoinfermieristica.

L'uomo, che si trovava in compagnia della moglie quando è stato colpito dal malore, è stato trasportato con il mezzo aereo presso l'ospedale Manzoni di Lecco: arrivato in Pronto soccorso, è stato ricoverato in codice rosso.