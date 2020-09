Statale 36: incidente tra Suello e Civate, sei persone coinvolte. Traffico in rallentamento

Sei persone, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, sono state loro malgrado protagoniste di un incidente stradale avvenuto a metà del pomeriggio di lunedì 28 settembre. Poco dopo le 17.35 odierne due autoveicoli (un suv e un furgone di piccola taglia) si sono scontrati all'altezza sulla Strada Statale 36 poche centinaia di metri che, in direzione Lecco, porta verso il lungo rettilineo che collega Suello a Isella, frazione di Civate.

Sul posto, per l'intervento di primo soccorso in codice giallo, si sono portati i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, mentre i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale; in loco anche i tecnici di Anas per il ripristino della sicurezza stradale. In rallentamento la circolazione stradale dei mezzi in arrivo dalla Brianza e diretti verso la città capoluogo.

Incidente nel "Barro"

Circa mezz'ora prima, inoltre, si è verificato un secondo sinistro stradale all'interno dell'Attraversamento, galleria che taglia il Monte Barro: un uomo di 65 anni, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stato disarcionato dalla sua moto mentre viaggiava in direzione nord. Sul posto si sono portati anche i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'autoinfermieristica e ai Vigili del Fuoco. Il malcapitato è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.