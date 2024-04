Auto finisce fuori strada lungo la Statale 36, soccorsa una donna

Un altro incidente stradale con un veicolo ribaltato lungo le strade lecchesi. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 28 aprile, lungo la strada Statale 36 all'altezza del comune di Annone Brianza. Erano circa le 17.30 quando l'automobile condotta da una donna di 59 anni diretta verso Lecco, è uscita di strada finendo nel prato a lato della carreggiata.

Immediato l'allarme ai soccorsi, scattati in codice giallo. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza della croce verde di Bosisio Parini. In supporto, il comando dei vigili del fuoco ha inviato a sua volta due autopompe da Lecco e dal distaccamento di Valmadrera. All'arrivo dei pompieri la donna si trovava già all'esterno del veicolo. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la 59enne è stata trasportata in ospedale sempre in "giallo". Allertata anche la polizia stradale.