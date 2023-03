Statale 36: incidente con auto ribaltata nell'attraversamento

Pronto intervento dei soccorsi per un'auto ribaltata nell'attraversamento di Lecco, lungo la Statale 36. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, venerdì 10 marzo, in direzione sud (Milano). Per cause ancora da chiarire un'automobile si è ribaltata all'interno della trafficata galleria che taglia il Monte Barro.

Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Stando alle prime informazioni a disposizione non ci sarebbero fortunatamente persone ferite in modo serio e non è stato necessario l'intervento del 118. Inevitabili i disagi per la circolazione stradale.