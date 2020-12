Statale 36: incidente tra Lecco e Abbadia Lariana, riaperta al traffico la strada

A causa di un sinistro autonomo avvenuto all’interno della galleria "San Martino", tra Abbadia Lariana e Lecco, la carreggiata sud della Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è stata temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione in direzione Milano è stata provvisoriamente deviata in uscita a Lecco Lungolago sulla rete locale.

Tre persone coinvolte

Presenti sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sarebbero tre le persone coinvolte, due maschi e una femmina, e nessuno di loro verserebbe in condizioni preoccupanti; le cure sono affidate ai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario.