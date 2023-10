Statale 36, quanti incidenti! Soccorsi urgenti e lunghe code

Doppio e serio incidente lungo la Strada Statale 36, entrambi in direzione Sondrio. Intorno alle 11.30 di venerdì 20 ottobre un'autovettura è andata a sbattere contro le barriere laterali nel tratto che precede la galleria Genico di Lierna: i volontari della Croce Rossa di Lecco sono intervenuti in codice giallo e hanno stabilizzato le condizioni della 63enne alla guida dell'automezzo, successivamente trasferita presso l'ospedale Manzoni della città capoluogo e ricoverata in pronto soccorso con il medesimo codice di gravità .

Gli altri incidenti e le code

Intorno alle 12.30, invece, si è verificato un sinistro all'interno della galleria San Martino che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli: sul posto, in codice rosso, sono stati inviati i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, i tecnici di Anas e la Polstrada. La 30enne alla guida di una delle automobili è stata trasportata presso il vicino nosocomio e ricoverata in codice verde. Segnalato anche un terzo sinistro, senza feriti, avvenuto all'altezza dello svincolo che permette di collegarsi con la nuova Lecco-Ballabio, sempre in direzione nord e a poca distanza dal ponte Manzoni.

Poco dopo le 16 si è verificato uno scontro tra due veicoli in direzione nord, lungo il tratto che passa per la frazione Curcio di Colico, a pochissima distanza dal Trivio di Fuentes: si registrano due feriti, raggiunti dai volontari del Soccorso Bellanese e da un'automedica; rilievi affidati alla Polstrada, in loco anche i tecnici di Anas. Traffico bloccato fino alla rimozione dei due automezzi.

Nuovo sinistro alle 16.30 a Lecco, questa volta in direzione sud, all'altezza dell'immissione all'interno della Statale 36 che parte da via della Pergola. Coinvolta una persona, ma senza il ferimento della stessa che non è stata trasportata in ospedale dai volontari della Croce San Nicolò allertati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.