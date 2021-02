Maxi incidente auto-camion sulla Statale 36: coinvolte varie persone, soccorsi in codice rosso

Brutto incidente nella mattinata di sabato 6 febbraio sulla Strada Statale 36. Poco dopo l'area di servizio di Mandello Ovest, al chilometro sessantuno, cinque autovetture e un camion sono venuti a contatto, generando una pericolosa carambola che ha coinvolto quattro persone (due donne di 21 e 24 anni, oltre a due uomini di 21 e 71 anni), di cui due sono state ferite.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, che hanno dovuto eseguire le varie operazioni di messa in sicurezza; la parte sanitaria è affidata al Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, alla Croce Rossa di Colico e al personale inviato a bordo di un'autoinfermieristica, tutti giunti sul posto in codice rosso. Allertati anche gli agenti della polizia stradale.

"La strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa in direzione Milano in località Mandello del Lario (km 60,750), a causa di un incidente - spiega Anas in una nota -. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano (km 75,300). Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile".