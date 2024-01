Statale 36, incidente nell’attraversamento di Lecco con due giovani soccorsi

Incidente stradale nella notte lungo la Statale 36 nell'attraversamento di Lecco. Lo schianto, che ha visto un'auto finire fuori strada, è avvenuto alle ore 4.20 di sabato 13 gennaio.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono subito portate in codice giallo due ambulanze inviate da Areu, l'Agenzia regionale Emergenza urgenza. Nell'incidente sono rimasti feriti due giovani di 20 e 22 anni, poi trasferiti nel vicino ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo. Allertati anche vigili del fuoco e polizia stradale.