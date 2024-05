Incidente sulla Statale 36: soccorso d'urgenza dopo una caduta in moto

Paura per un motociclista soccorso in codice rosso dopo una caduta lungo la Statale 36. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 16 di oggi, domenica 19 maggio, nella tratta Costa Masnaga - Cibrone in direzione Milano. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto e sull'esatta dinamica del sinistro: sembra che il centauro abbia perso l'equilibrio poi cadendo violentemente a terra con la moto.

Una volta scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un equipaggio della Croce verde di Bosisio Parini e l'auto con il medico a bordo. Il motocicista, 44 anni, è stato soccorso e dopo le prime cure ricevuto sul luogo dell'incidente è stato trasportato in ospedale in codice giallo.