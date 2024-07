Statale 36 a lago, tre incidenti in due ore allo svincolo di Piona. Soccorsi in azione

Ben tre incidenti stradali nel giro di due ore lungo la Statale 36 allo svincolo di Piona. Tutti nel primo pomeriggio di domenica 7 luglio, tutti in direzione nord nella tratta di SS36 a lago tra Dorio e Colico, e tutti con intervento dei soccorsi in codice giallo. Gli schianti sarebbero stati favoriti dal pericoloso fenomeno dell'aquaplaning. L'ultimo sinistro è avvenuto mentre gli operatori del Soccorso Bellanese erano all’opera sul secondo, sul posto è così dovuto sopraggiungere con urgenza un altro mezzo della stessa associazione.

Ma andiamo con ordine. Il primo incidente è avvenuto alle ore 12.55 e ha visto coinvolto un ragazzo di 18 anni rimasto ferito in modo lieve e trasferito all'ospedale di Gravedona in codice verde dall'ambulanza della Croce rossa di Colico.

Il secondo sinistro alle 14.45: una Porsche ha perso il controllo della strada finendo nella piazzola di sosta contro un altro veicolo a bordo del quale si trovava un uomo di 77 anni. Il paziente dell’auto speronata è stato soccorso e trasferito in pronto soccorso per traumi vari, in particolare cranico e toracico, e con problemi respiratori.

Mentre le operazioni di soccorso erano in atto, un’altra macchina sulla quale viaggiavano due ragazzi ha perso aderenza sull'asfalto andando a ribaltarsi. È stato così necessario attivare un secondo equipaggio del Soccorso Bellanese che ha raggiunto lo svincolo di Piona con un'altra ambulanza insieme all'auto con il medico a bordo. La ragazza rimasta ferita in modo più serio è stata ricoverata in ospedale in codice giallo per un brutto trauma a un braccio.

Allertati anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. La tratta di SS36 interessata dallo schianto è stata provvisoriamente chiusa al transito con uscita obbligatoria per Colico Piona per i veicoli diretti verso Sondrio. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino oltre le 17.

Anas: "Strada provvisoriamente chiusa". La riapertura alle 18

Nel pomeriggio è giunta la nota di Anas in merito alla provvisoria chiusura della SS36 a lago a causa degli incidenti in questione. "Sulla strada statale 36 'del lago di Como e dello Spluga' è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione del confine con la Svizzera, al km 85,650 nei pressi di Dorio in provincia di Lecco, per un incidente. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Piona e prosecuzione sulla SP 72. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto tre veicoli e si registra un ferito".

Sul posto sono presenti i soccorsi, i vigili del fuoco e il personale delle forze dell’ordine e i tecnici di Anas "impegnati nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile". Poco dopo le 18 la successiva nota dell'ente strade che ha annunciato la riapertura della carreggiata: "Aggiornamento: incidente risolto, traffico regolare sulla SS36 al km 85,650 a Dorio (Lecco)".

Il fenomeno dell’aquaplaning

L’aquaplaning è un pericoloso fenomeno che comporta la perdita del controllo del veicolo, in caso di pioggia o asfalto bagnato, quando le gomme dell'auto perdono aderenza con l'asfalto. In alcuni casi la velocità può essere un fattore che, in caso di suolo bagnato anche parzialmente, aumenta questo fenomeno. In questi giorni di pioggia quindi si raccomanda una guida particolarmente prudente.