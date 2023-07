Schianto all'alba lungo la Strada Statale 36. Poco prima delle 6 di venerdì 14 luglio due autovetture si sono scontrate all'altezza di Costa Masnaga, in direzione Lecco, e sono rimaste coinvolte tre persone di 44, 46 e 57 anni: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco una squadra dei volontari della Croce Rossa di Casatenovo, che hanno dovuto operare a lungo. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Fatebenefratelli di Erba (Como) poco dopo le 7 e, come si può intuire, anche il traffico veicolare ha risentito dell'incidente.

I veicoli in transito in quella zona, infatti, sono rimasti bloccati per circa due ore prima di poter riprendere il proprio viaggio verso la cittĂ capoluogo. I rilievi, invece, sono stati affidati agli agenti della polizia stradale del Corpo di Milano.