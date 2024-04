Statale 36, incidente nel tunnel del Barro con ribaltamento

Incidente nella galleria del Monte Barro lungo la Statale 36 con 4 persone coinvolte e intervento dei soccorsi in codice rosso. Lo schianto, con ribaltamento, è avvenuto alle ore 9.30 di oggi, martedì 9 aprile, in direzione nord.

Sul posto si sono portati con la massima urgenza due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini inviate da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - i vigili del fuoco del comando di Lecco e l'auto con il medico. Allertata anche la polizia stradale.

Nuovo ribaltamento, gli aggiornamenti

Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte due auto e una si è ribaltata. Quattro le persone coinvolte nello schianto: si tratta di due uomini di 73 e di 75 anni, di una ragazza di 22 anni e di un altro giovane sempre ventenne.

Due persone sono state trasferite in ospedale in codice giallo e una terza in verde. Alle 10.30 le impegnative e delicate operazioni di soccorso in galleria erano ancora in corso, con code e disagi alla viabilità. Nella tarda serata di ieri, lunedì, i soccorsi erano già dovuti intervenire sempre nella galleria del Monte Barro per un'altra auto ribaltata.