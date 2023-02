Statale 36, incidente all'ingresso di via Pergola. Soccorsi in azione

Scontro frontale tra due veicoli, tre giovani coinvolti e provvisoria chiusura di alcuni svincoli del raccordo Lecco-Valsassina lungo la Statale 36. L'incidente è avvenuto alle ore 17.15 di oggi, venerdì 17 febbraio, all'ingresso di via Pergola. L'allarme al 118 è scattato in codice giallo e sul posto si sono prontamente portati i soccorsi di Areu con due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale di Lecco.

Stando alle prime notizie a disposizione, nel sinistro sono rimasti coinvolti un giovane di 18 anni, una ragazza di 27 e un ragazzo di 26. Alle ore 18 è stata chiusa l'immissione in Statale 36 dall'ospedale in direzione sud, mentre poco dopo è stata riaperta la corsia in direzione Lecco. Nel momento in cui scriviamo (ore 18.30) è ancora provvisoriamente chiusa la corsia in direzione Ballabio per chi proviene dalla SS36 e da via Pergola, allo scopo di completare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.