Auto ribaltata e schianto in galleria: doppio incidente lungo la Statale 36

Un'auto ribaltata all'altezza di Garbagnate Monastero e poco più tardi uno schianto tra auto e moto nel tunnel del Barro. Doppio incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 maggio, lungo la Statale 36. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire in entrambi i casi in codice giallo, con grossi disagi alla viabilità e code. Una tratta di SS36 è stata provvisoriamente chiusa al traffico.

Il primo sinistro è avvenuto alle ore 16.15 in direzione Milano, allo svincolo di uscita per Garbagnate Monastero, comune della Brianza lecchese. A seguito di uno schianto tra tre veicoli, una donna di 57 anni si è ribaltata con l'auto sulla quale viaggiava ed è stata trasferita in codide verde all'ospedale. Allertati anche vigili del fuoco e polizia stradale.

Il secondo incidente stradale alle 16.45 nella galleria del monte Barro, sempre lungo la SS36 e sempre in direzione sud, all'altezza del chilometro 47. Stando alle prime informazioni a disposizione, a seguito dello schianto tra un'automobile e una moto, un uomo di 42 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Anche in questo caso è stata allertata la stradale.

Gli aggiornamenti di Anas: riaperta alle 18.15 la SS36

"A causa di un tamponamento, un’auto si è ribaltata sulla SS 36 'Del Lago Di Como e dello Spluga' al km 36,400, in località Garbagnate Monastero, causando la momentanea chiusura al traffico della statale". Lo ha annunciato Anas in una nota diramata alle 17.15. "Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile".

La strada è stata poi riaperta nel giro di un'ora. "Riaperta poco fa al traffico al traffico la statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga' a Garbagnate Monastero in seguito all’incidente sulla carreggiata in direzione Milano nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli - ha comunicato Anas alle 18.15 - Il traffico è temporaneamente indirizzato sulla corsia di marcia fino alla rimozione dei veicoli incidentati".

Traffico nel caos anche a Lecco città e hinterland

Come prevedibile, a seguito degli incidenti nel Barro e lungo la SS36 provvisoriamente chiusa in zona Costa Masnaga-Garbagnate, il traffico è andato in tilt anche tra Lecco e comuni dell'hinterland. Una situazione viabilistica molto critica aggravata dal rientro dell'ora di punta e dalla chiusura dalle 17.30 alle 20.30 dell'uscita di Lecco Caleotto per la partira di calcio di Serie B tra i padroni di casa e il Modena. Non solo lunghe code in uscita dal capoluogo, ma anche per raggiungere Lecco: da Olginate è necessaria (alle 18) quasi un'ora di tempo per entrare in città.