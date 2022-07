Statale 36, incidente lungo la Lecco-Ballabio: soccorso motociclista

Nuovo incidente lungo la Statale 36, questa volta lungo la Dir Lecco-Ballabio. Un uomo di 56 anni che viaggiava in sella alla propria moto è caduto nella galleria di via Eremo Sud, in zona ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 9.30 di questa mattina, martedì 5 giugno.

Stando ad alcune testimonianze, il motociclista potrebbe aver perso il controllo della due ruore sulla quale viaggiava a causa dell'olio perso da un altro veicolo sull'asfalto. Dopo lo spavento iniziale, le condizioni del 56enne non sono fortunatamente risultate gravi. Dopo l'intervento sul posto dell'ambulanza inviata dal 118 in codice giallo, il soccorso è proseguito in verde. Allertati anche la Polizia stradale di Lecco e Vigili del Fuoco. L'incidente ha provocato disagi alla viabilità.