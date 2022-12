Incidente con veicoli ribaltati lungo la Statale 36, soccorsi in azione

Schianto tra più veicoli e soccorsi in azione questa mattina lungo la Statale 36 in direzione Nord. L'incidente è avvenuto nella tratta tra Bosisio Parini e Annone/Cesana Brianza alle ore 8.40 di sabato 3 dicembre. Stando alle prime informazioni a disposizione, nel sinistro sarebbero rimasti feriti due uomini di 27 e 60 anni. Due i mezzi ribaltati lungo la carreggiata: un furgoncino e un'auto. I soccorsi sono scattati in codice giallo e dopo un'ora sono ancora in corso. Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco, giunti sul posto con due autopompe, e la Polizia stradale. Disagi alla viabilità.

Anas segnala inoltre che a causa dell'incidente stradale "è temporaneamente chiusa la statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” all’altezza del km 41,400 in direzione del confine con la Svizzera. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile". La strada è stata poi riaperta e la circolazione ripristinata alle ore 9.50.