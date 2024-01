Statale 36, incidente e code nella Brianza lecchese

Incidente lungo la Statate 36 al confine tra la provincia di Lecco e quella di Monza Brianza con traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi, festa dell'Epifania. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 nella tratta Nibionno-Veduggio, in direzione Milano, provocando lunghe code nella carreggiata in direzione Sud, quindi per chi proveniva da Lecco.

Disagi alla viabilità si sono registrati fino a Costa Masnaga. Ben 7 le persone coinvolte nell'incidente stradale che ha visto scontrarsi due auto: per fortuna non ci sarebbero persone ferite in modo serio. Le operazioni di soccorso, attivare in codice giallo, sono infatti proseguite in verde. A Bordo viaggiavano due ragazzi di 23 e 28 anni e due giovani di 24. Sul posto si sono portate due ambulanza inviate da Areu, allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e la polizia stradale.