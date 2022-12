Statale 36, incidente nel tunnel del Barro. Due persone in ospedale

Incidente nella galleria del Monte Barro, lungo la Statale 36, e soccorsi in azione d'urgenza. L'allarme è scattato alle ore 13.10 di oggi, domenica 11 dicembre, in codice rosso. Stando alle prime informazioni a disposizione, lo schianto avrebbe interessato più automobili che viaggiavano in direzione Milano, lungo l'arteria sud della SS36 "Dal Lago di Como e dello Spluga".

Almeno tre le persone ferite: si tratterebbe di una bambina di 11 anni, di una donna di 45 e di un uomo di 45. Sul posto si sono presto portati i soccorsi con due ambulanze di Areu, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del fuoco di Lecco. Dopo la paura dei primi minuti, l'intervento del 118 è passato da rosso a giallo: questo farebbe sperare che le condizioni dei feriti non sarebbero particolarmente gravi.

Intanto si registrano code e disagi alla viabilità in uscita da Lecco. Seguiranno aggiornamenti.

Gli aggiornamenti: un maxi schianto con 7 persone coinvolte, in 2 all'ospedale

Le prime notizie aggiornate parlano di ben 4 veicoli interessati dall'incidente e 7 persone coinvolte. Cinque di loro hanno rifiutato il ricovero. Due quelle trasportate in ospedale con l'ambulanza in codice giallo. Si tratta di una bambina di 11 anni che ha riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale, e di una donna di 45 anni, per lei una contusione al ginocchio e un trauma distorsivo al rachide. Entrambe sono state trasferite all'ospedale di Erba.