Statale 36, auto ribaltata nel tunnel del Barro: soccorso un giovane

Un'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi. Nella tarda serata di ieri, lunedì 8 aprile, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel tunnel del Monte Barro lungo la Statale 36, per collaborare con il 118 nelle operazioni di soccorso di un 22enne rimasto ferito dopo essersi ribaltato mentre viaggiava a bordo del proprio veicolo. L'incidente stradale è avvenuto lungo la carreggiata in direzione nord alle ore 23.15.

In azione l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l'auto con il medico a bordo. Dopo lo spavento iniziale, con l'allerta ai soccorsi scattata in codice rosso, le condizioni del giovane sono fortunatamente apparse meno gravi del previsto. Dopo le prime cure portate sul posto, il 22enne è stato quindi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde. I pompieri intervenuti nel tunnel con un'autopompa serbatoio hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza della zona.