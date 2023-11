Furgone esce di strada e si schianta contro un muro

Intervento dei soccorsi in codice giallo nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale avvenuto in località Borima, al confine tra i comuni di Suello e Civate. Alle 23.50 del 10 novembre è infatti scattato l'allarme per un furgone uscito di strada, andando poi a schiantarsi contro un muro.

Sul posto, insieme a tre ambulanze e a due auto mediche inviate da Areu, anche i vigili del fuoco partiti dal comando di Lecco e dal vicino distaccamento di Valmadrera. Allertati inoltre i carabinieri del comando provinciale. Tre le persone coinvolte nello schianto (di 33, 34 e 35 anni) e poi trasferite agli ospedali di Lecco ed Erba sempre in codice giallo. L'intervento di soccorso è durato 1 ora e 30 minuti. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.