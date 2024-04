Incidente con auto ribaltata: giovane finisce in ospedale

Un altro incidente con auto ribaltata lungo le strade di Lecco e provincia. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte per prestare aiuto a un giovane di 23 anni rimasto ferito dopo essersi ribaltato con la vettura sulla quale viaggiava. Allertati anche i carabinieri del comando di Lecco.

Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, lungo la Sp49. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è scattato in codice giallo: sul posto sono presto arrivati l'ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini e i pompieri partiti dal distaccamento di Valmadrera. Dopo le prime cure portate sul posto, il 23enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco: le sue condizioni non sarebbe dunque gravi.