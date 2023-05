Grave incidente tra auto e moto a Suello

Un altro grave incidente lungo le strade della Brianza lecchese. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in codice rosso a seguito di uno schianto che ha visto coinvolte una moto e un'auto lungo la strada statale 639 nel territorio comunale di Suello. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto.

Ad avere la peggio sarebbe stato l'uomo che viaggiava in sella alla propria motocicletta, trasferito in ospedale sempre in stato di massima urgenza, con l'elicottero arrivato da Milano. Le condizioni delle altre due persone che si trovavano sulla vettura non sarebbero invece gravi, nonostante il comprensibile choc per l'accaduto.