Auto tampona camion in galleria, grande spavento sulla SS36

Incidente sulla SS36 nel pomeriggio di lunedì, all'interno della galleria Scoglio nel comune di Varenna in direzione Lecco.

Il sinistro si è verificato prima delle 16: un tamponamento fra un'automobile e un camion. A bordo della vettura viaggiavano il padre 66enne con la figlia 33enne di Sondrio, mentre al volante del mezzo pesante si trovava un 49enne.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Dopo la chiamata al 112, sul posto si sono portati l'ambulanza del Soccorso Bellanese, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Il 66enne avrebbe riportato un trauma toracico, la figlia contusioni; entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. L'autista del camion non ha riportato conseguenze, mentre i mezzi hanno subito danni ingenti. Bloccato il traffico per consentire i soccorsi sulla SS36.