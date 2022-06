Grave incidente tra auto e moto a Torre De' Busi, soccorsi in azione in codice rosso

Gravissimo incidente tra auto e moto a Torre De' Busi, con intervento dei soccorsi in codice rosso lungo la strada che conduce a Valcava. Lo schianto frontale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, nei pressi della frazione di San Marco.

L'allarme è scattato alle ore 16.45. I due veicoli stavano viaggiando lungo la Sp 179 quando si sono scontrati. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente e ancora frammentarie le prime informazioni disponibili. Due le persone coinvolte. A rimanere ferito in maniera più grave sarebbe un giovane tra i 25 e i 30 anni di età.

Sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l'elicottero di Areu decollato da Milano.

In azione anche i Vigili del Fuoco: dal Comando di Lecco è stata inviata a Torre De' Busi un'autopompa. Le squadre stanno collaborando con il personale sanitario e con i tecnici dell'elisoccorso per tutte le operazioni del caso. Allertati anche i Carabinieri del competente Comando di Zogno.