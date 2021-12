Lavori sulla Statale: dicembre parte male, decine di chilometri di coda

Mercoledì come martedì. Lunghe code in tutte le direzioni o quasi sulle strade che attorniano Lecco: la causa, ormai è noto, è da ricondurre alla chiusura della Strada Statale 36 all'altezza del ponte Manzoni. Anas, infatti, ha programmato le opere relative al giunto di dilatazione ammalorato sul ponte Manzoni al km 49,470 in direzione Lecco lungo la 36 "del Lago di Como e dello Spluga", che hanno generato lunghe code soprattutto lungo le Strade Provinciali limitrofe; particolarmente densa di autoveicoli la tratta Pescate-Malgrate. Da segnalare anche l'incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Isella, in direzione nord.

AGGIORNAMENTO - Intorno alle 9.30 il cantiere è stato rimosso e la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

I lavori sulla Statale 36

Per permettere lo svolgimento degli interventi in sicurezza, il cantiere si svolgerà secondo le seguenti modalità:

restringimento carreggiata dal km 48,700 al km 49,500, direzione Lecco, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, alternativamente, a partire dalle ore 09:30 del 30 novembre fino alle ore 21:00;

chiusura al traffico dal km 44,000 al km 49,500, direzione Lecco, su tutte le corsie a partire dalle ore 21 di martedi 30 novembre fino alle 5 del giorno successivo.

restringimento carreggiata dal km 48,700 al km 49,500, direzione Lecco, dalle ore 05:00 alle ore 21 del 1° dicembre.

Durante le ore di chiusura la circolazione veicolare verrà deviata dallo svincolo di Civate (km 44,400) lungo la viabilità alternativa con rientro in statale allo svincolo Lecco Orsa Maggiore ( km 55,700).