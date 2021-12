Incidente sulla Lecco-Ballabio e "ponte": venticinque chilometri di coda sulla Statale 36

Code e attese infinite lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" nel tardo pomeriggio di martedì 7 dicembre. Intorno alle 17.30, infatti, nel tratto in discesa nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir) si è verificato un incidente, fortunatamente senza feriti, tra più mezzi che ha causato gravi ritardi sulla già non facile circolazione.

In crisi il traffico a Lecco

La somma tra il sinistro e il traffico già presente per via del "ponte" ha creato una coda di autoveicoli lunga ben 25 chilometri, che parte dall'uscita per la galleria del San Martino e finisce addirittura all'altezza di Briosco (Monza e Brianza). Letale per la circolazione la somma dei due eventi, che ha messo a dura prova la già sofferente viabilità lecchese; ricadute si sono registrate anche lungo la viabilità della città capoluogo.