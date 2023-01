Lecco in tilt, il sindaco ribadisce: “Serve il quarto ponte”

Nel pomeriggio di lunedì sulle strade di Lecco si è generato il caos. Nuova Lecco-Ballabio chiusa fino al pomeriggio di martedì per la frana, doppio incidente tra il tunnel del San Martino e quello del Monte Barro, entrambi in direzione sud: insostenibile il carico di veicoli per una viabilità complessivamente fragile come quella del capoluogo. Necessaria anche mezz'ora abbondante per uscire dal centro commerciale del Caleotto, secondo le tesimonianze raccolte da LeccoToday.

Caos a Lecco, il sindaco chiede il quarto ponte

E il sindaco Mauro Gattinoni torna a chiedere la realizzazione del quarto ponte con la doppia corsia. Un'opera della quale lo stesso primo cittadino ha parlato una decina di giorni fa durante la conferenza stampa di fine anno: “Finite le feste, bentornati nella normalità! Doppio incidente nel Barro, e tutta Lecco si blocca. E pensare che c’è chi non vuole un nuovo ponte in uscita dalla Città - ribadisce Gattinoni in un post apparso su Facebook -. Esprimo sostegno ai lecchesi e non rimasti per lungo tempo in coda: noi continueremo il nostro impegno perché si realizzi un’opera logica ed essenziale per Lecco e per il territorio”.