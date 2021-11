Il mercoledì parte male: code sulla Statale 36 e sulle Provinciali

Nessun incidente, ma "solo" un grande traffico. È partita malissimo la giornata di mercoledì 17 novembre per i tanti viaggiatori in viaggio per raggiungere o attraversare Lecco per continuare il viaggio in direzione nord. Uno scenario abbastanza classico, ma peggiore rispetto a quello che si vive quotidianamente si sulla Strada Statale 36, ma anche sulla Strada Provinciale 72, a Pescate, e sulla Strada Provinciale 639, a Calolziocorte.



