Camion in panne a Garlate: pesanti disagi per il traffico

Problemi alla circolazione stradale nel pomeriggio di lunedì 28 novembre. Intorno alle 16 si sono iniziati a registrare dei rallentamenti a causa di un camion finito in panne all'altezza della rotonda di Pescate che regola il traffico all'incrocio tra l'uscita dalla Strada Statale 36, via Roma e la Strada Provinciale 583. La posizione del mezzo pesante, "parcheggiato" all'altezza della linea trasversale, ha reso impossibile il passaggio degli altri veicoli in transito nella zona, generando delle sensibili ripercussioni fin sulla stessa carreggiata sud dell'arteria principale.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno preso in mano la situazione dirigendo il traffico in transito, chiaramente rallentato dalla situazione di emergenza.