Tragedia in corso Bergamo, morto un ciclista

Tragedia questa mattina a Maggianico. Un ciclista ha perso la vita mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta in corso Bergamo. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'uomo sarebbe stato visto riverso a terra da alcuni residenti della zona che hanno dato l'allarme. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 100, sul lato opposto della pasticceria Arnold e poco prima del semaforo di Villa Gomez, in direzione Lecco.

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi del 118 e delle forze dell'ordine, in particolare gli agenti della Polizia locale di Lecco. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato però più nulla da fare. Ora toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare se si sia trattato di un malore o degli effetti di un incidente stradale.