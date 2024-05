Tragico schianto frontale sull'asfalto bagnato: una bimba morta sul colpo, quattro feriti

Gravissimo incidente stradale martedì sera nella vicina provincia di Bergamo. Una bambina è morta, altre quattro persone coinvolte nello schianto sono state portate in ospedale per le ferite riportate: tra di loro c'è un bambino di 9 anni.

Incidente a Clusone (Bergamo): la vittima è una bambina

Come illustrato dai colleghi di Today.it schianto è avvenuto poco prima delle 23 del 7 maggio, sulla ex strada statale 671 a Clusone, all'altezza di San Lorenzo di Rovetta. La vittima è una bimba di soli 8 anni di Castione. Morta sul colpo. Si è trattato di uno scontro frontale tra due vetture, l'asfalto era bagnato per la pioggia.

Dinamica esatta e cause restano ancora da chiarire. L'incidente ha visto coinvolte una Bmw nera con a bordo un uomo e una donna di Clusone e una Seat Ibiza grigia con nonna, nipotino e nipotina di Castione.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due elicotteri da Brescia e da Sondrio e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per ore al traffico per permettere i soccorsi. Ancora vite spezzate sulle strade italiane: i numeri dei morti in incidenti fanno sempre più paura. Una strage quotidiana.